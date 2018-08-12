أردوغان: نقول لمن يفرط في شراكتنا الاستراتيجية “مع السلامة”

في كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن من يفرط في شراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية نقول له “مع السلامة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد.
وشدد أردوغان على أن “ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حاليا تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حربا اقتصادية”.
وأضاف: “نقول مع السلامة لمن يفرط في شراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية”.
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