كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > عالمية > أردوغان: نقول لمن يفرط في شراكتنا الاستراتيجية “مع السلامة”
الأقسام :

عالمية

2018/08/12

2018/08/12


أردوغان: نقول لمن يفرط في شراكتنا الاستراتيجية “مع السلامة”



شارك الموضوع :

في كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن من يفرط في شراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية نقول له “مع السلامة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد.

وشدد أردوغان على أن “ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حاليا تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حربا اقتصادية”.

وأضاف: “نقول مع السلامة لمن يفرط في شراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية”.

الاناضول

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.