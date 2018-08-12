منتخب الناشئين يخسر أمام رواندا

خسر منتخب الناشئين مباراته الأولى في تصفيات أمم إفريقيا 2019م بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام رواندا، وخلال المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء أحرز منها منتخب رواندا، وأكمل منتخب السودان، المباراة، بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه أمجد إسماعيل، لتعمده لمس الكرة بيده.
أحرز أهداف المنتخب الرواندي كل مويز نياروجابو “ق 30” ورودريجي إزينجيزوِي من ركلة الجزاء التي على إثرها تم طرد لاعب السودان أمجد بالدقيقة “33”، وأحرز هدف السودان محمد بدر محمد بابكر بالدقيقة “73”. ورغم الخسارة قدم المنتخب السوداني مباراة جيدة.. يذكر أن ناشئة صقور الجديان سيلتقون تنزانيا صاحب الأرض والضيافة يوم الخميس 16 أغسطس الحالي في مباراته الثانية.
صحيفة السوداني.