ولاية الخرطوم:أزمة الخبز فى طريقها للزوال

استمع الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم لبعض التقارير عن أزمة الخبز وتقرير من المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية و آخر من هيئة نظافة ولاية الخرطوم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم كلاً من وزير المالية والاقتصاد وشوؤن المستهلك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية ومعتمدي المحليات وعددا من رؤساء الهيئات ذات الصلة .
وأكد الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشوؤن المستهلك أن أزمة الخبز فى طريقها للزوال وأن ولاية الخرطوم ستستلم حصتها كاملة من الدقيق في غضون اليومين القادمين حتى تعمل المخابز في الولاية بكامل طاقتها وتزول بذلك أزمة الخبز الحالية.
وأكد الوزير أن احتياطي البلاد من القمح مطمئن للغاية وأن مشكلة كهرباء المطاحن أصبحت تحت السيطرة.
إلى ذلك أكد الأستاذ حسن إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية أن مصنعي أكياس البلاستيك قد لجأوا إلى حيل كثيرة من بينها نقل المصانع إلى خارج الولاية حيث دعا الوزير كافة الجهات ذات الصلة مثل وزارة الصحة وشرطة حماية المستهلك للوقوف جنبا إلى جنب ضد الخطر البيئي المحدق، داعيا الجهات العدلية إلى وضع لائحة مناسبة لمحاسبة المتجاوزين.
وأمن الوالي على مراكز بيع الخراف للأضحية بالوزن حسبما أوضحت وزارة المالية، مؤكدا أن 106 آلاف رأس هي الربط الذي التزمت به الولاية للمواطنين وهي مطروحة في أسواق مؤقتة تسميها وتعلن عنها المحليات.
وفي ذات الصدد أكد وزير المالية وصول دفعات من الخراف من مناطق الإنتاج للعاصمة.
عقب ذلك أوضحت هيئة نظافة ولاية الخرطوم في خطتها خلال أيام العيد كيفية معالجة نفايات العيد، داعية المواطنين إلى مراعاة الضوابط الصحية والبيئية في التخلص من مخلفات الأضاحي حتى لا يؤثر ذلك على الوضع الصحي والبيئي في الولاية.
سونا.