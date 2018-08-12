باج نيوز يتفوق على عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ويحرز مركز متقدم في السودان

في العام الماضي تم تدشين موقع “باج نيوز” لينضم لكوكبة المواقع الإخبارية في السودان التي باتت تحظى بإهتمام ومتابعة من الجمهور للحصول على المعلومات والأخبار بسهولة ومن أي مكان في العالم.
وشهدت الشبكة العنكبوتية، في السنوات الأخيرة ظهور عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية الجديدة التي تهتم بالشأن والأخبار السودانية، إلا أن باج نيوز الموقع الذي تم تدشينه مساء الأحد 19 نوفمبر 2017 بالخرطوم والذي أسسه رجل الأعمال مالك جعفر سر الختم، وتشغل فيه الإعلامية الشهيرة لينا يعقوب منصب رئيس التحرير، إنطلق في فترة وجيزة ليحقق شهرة واسعة ويتفوق على عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية.
وهنالك سؤال يتردد عند كثير من الناس ما هي مواقع الإنترنت الأكثرة زيارة في السودان ؟ مع موقع أليكسا العالمي( alexa.com) الذي يقوم بترتيب مواقع الإنترنت في كل أنحاء العالم يومياً، الموقع المملوك لشركة امازون الأمريكية ويقدم إحصائيات عن ترتيب المواقع ومعلومات مختلفة عنها ستجد الإجابة بسهولة.
وحقق ترتيب باج نيوز يوم الأحد 12 أغسطس 2018 بحسب رصد محرر النيلين لموقع أليكسا الموقع رقم 74 في السودان، وكمقارنة مع الصحف والمواقع الأخرى نورد ترتيب بعض المواقع القديمة والحديثة، كنماذج لنفس التاريخ، لنعرف كيف تفوق عليها موقع باج نيوز.
صحيفة كوش نيوز “إلكترونية” الموقع رقم 81
شبكة الشروق الموقع رقم 95
صحيفة الإنتباهة الموقع رقم 129
سودان تربيون “إلكترونية” الموقع رقم 157
الأحداث نيوز “إلكترونية” الموقع رقم 402
صحيفة الصيحة الموقع رقم 467
صحيفة المجهر الموقع رقم 635
سودان تايمز “إلكترونية” الموقع رقم 776
صحيفة السوداني الموقع رقم 814
ومازال موقعي النيلين والراكوبة يتصدران المواقع السودانية الأكثر زيارة حيث يتبادلان المركزين الأول والثاني في السودان لنحو خمسة سنوات ماضية.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين