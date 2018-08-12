وزارة الإعلام السعودية تشيد بالإعلام السوداني

وصف دكتور خالد عبدالقادر الغامدي وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي، الإعلام السوداني بأنه من أفضل الأجهزة الإعلامية على مستوى التعامل مع قضايا المملكة العربية السعودية؛ خاصة موضوع دعم جنودنا البواسل في تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ وذلك من خلال التواصل المستمر بين وزارتي الإعلام السعودية والسودانية .
وقال في تصريح لـ(سونا) إن السودان دولة غالية وعزيزة على قلوبنا في المملكة، مشيرا إلى العلاقة المتميزة بين البلدين بفضل اهتمام ومتابعة وتوجيه القيادتين في المملكة والسودان، مؤكدا أن الإعلام السوداني يمنح قضايا المملكة تغطية جيدة.
وأعرب دكتور خالد عن أمله أن يستمر العمل ويزداد التعاون بن البلدين الشقيقين.
وأضاف أنه من المهم أن يؤدي الإعلام واجباته تجاه قضايا الأمة، مشيرا إلى أهمية تكامل جهود الإعلام الوطني خاصة السعودي والسوداني من أجل مواجهة الأكاذيب والشائعات التي يروج لها أعداء الأمة، داعيا الى تقديم الدعم الإعلامي اللازم لجنودنا البواسل في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشار دكتور خالد إلى أنه بفضل توجيهات معالي وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد فإن الوزارة تستضيف هذا العام حوالي 800 إعلامي من شتى دول العالم العربي والإسلامي ومختلف دول العالم لتغطية فريضة حج هذا العام؛ حيث تم إنشاء مراكز إعلامية مزودة بجميع الإمكانات اللازمة لتمكين الإعلاميين من أداء مهامهم بيسر وسهولة لتغطية مناطق المشاعر، وتسهيل كل ما يتطلبه العمل الإعلامي من تصاريح تصوير وتنقل في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إعداد برنامج لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، الى جانب زيارات لعدد من المواقع منها المتاحف والأماكن التاريخية وتغطية العرض العسكري للقوات الأمنية المشاركة في أمن الحج والمباني الجديدة بالمطار ومراكز عمليات الهلال الأحمر وزيارة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، مشيرا إلى أن هناك حفل تكريم للإعلاميين المشاركين في ختام موسم الحج برعاية وزير الإعلام السعودي دكتور عواد بن صالح العواد؛ بحضور وبمشاركة عدد من معالي وزراء الإعلام وكبار مسؤولين في عدد من الدول العربية والإسلامية.
سونا.