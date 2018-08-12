موسي يلتقي بسفراء الاتحاد الأوروبي

دعا الأستاذ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية الاتحاد الأوروبي لمضاعفة الجهد في شرق السودان في المجال الزراعي والأمن الغذائي والسياحة والاستثمار و الثروة الحيوانية من أجل دعم المجتمعات بشرق البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بسفراء الاتحاد الأوروبي حيث ناقش الاجتماع موضوعات التنمية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في جميع أرجاء السودان .
وقال السفير خالد موسى مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية إن مساعد رئيس الجمهورية قدم تنويرا لسفراء الاتحاد الأوروبي حول جهود السودان لإحلال السلام على المستوى المحلي والإقليمي والمسيرة السياسية والانتخابات القادمة.
كما قدم تنويرا حول الجهود المبذولة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني .
وقال السفير موسى إن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار من أجل إنفاذ توصيات مؤتمر شرق السودان.
سونا.