خلافات بمكتب الحركة الشعبية بالولايات المتحدة الأمريكية

كشفت قيادات بالحركة الشعبية قطاع الشمال، عن إزدياد وتيرة الخلاف داخل مكتب الحركة الشعبية بالولايات المتحدة الأمريكية، قبيل إنعقاد اجتماعات نهاية الدورة الحالية للمكتب.
وأكد المك جوزيف ميسا القيادي بالحركة الشعبية لـ(smc) أن جناح عبدالعزيز الحلو قام بإقصاء عدد من القيادات خلال اجتماع عقدته لمناقشة خطاب الدورة الجديدة وإنتخاب المكتب التنفيذي الجديد لدورة (٢٠١٨ –٢٠٢١) بأمريكا، مشيراً إلى نشوب خلافات بسبب إنتخاب شخصيات بعينها من أبناء النوبة للدورة الجديدة.
وأشار ميسا إلى رفض عدد من القيادات للقرارات التي أصدرها الحلو والتي تم بموجبها تعيين المجلس السياسي والقيادي للحركة فى وقت سابق.
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