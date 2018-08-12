البنك المركزي: المصارف السودانية استعادت التعاون المصرفي مع البنوك الخارجية

كشف مساعد محمد أحمد محافظ بنك السودان بالإنابة عن متابعات مستمرة مع واشنطن لإستعادة علاقات المراسلة البنكية، مبيناً أن البنك المركزي يعمل على إحداث الكثير من التقارب مع البنوك الخارجية.
وقال مساعد في تصريح لـ(smc) إن البنوك السودانية بدأت إستعادة المراسلة مع بعض البنوك الخارجية بعد رفع الحظر الأمريكي المفروض على البلاد، مبيناً أن حلقات التراسل المالية مع البنوك العالمية ينعكس إيجاباً في توفير النقد الأجنبي وإستقرار أسعار الصرف، مؤكداً دعم البنوك الخارجية لموقف السودان في استعادة علاقاته المالية بالخارج وزاد قائلاً” نحن في انتظار اكتمال حلقات التعاون مع جميع دول العالم دون إستثناء”.
يذكر أن محافظ بنك السودان المركزي أوضح خلال مشاركته في اجتماع جمعية البنوك الأفريقية الذي انعقد بشرم الشيخ المصرية مؤخراً أن السودان بسبب الحظر الامريكي تعرض لتراجع في مراسليه في البنوك الخارجية.
smc.