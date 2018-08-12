اجتماع لوزيري خارجية السودان ومصر بالقاهرة نهاية الشهر الجاري

اكتمال الربط الكهربائي بين البلدين نهاية العام
أكدت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية، عقد إجتماع تحضيري شامل بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية السودان ومصر نهاية الشهر الجاري، في ذات الوقت الذي أكدت فيه اللجنة التحضيرية لإجتماعات اللجنة السودانية المصرية العليا، أن التجهيزات اللازمة للربط الكهربائي بين السودان ومصر شارفت على الإنتهاء.
وقال عبد الغني النعيم رئيس وفد السودان في إجتماعات اللجنة التحضيرية لإجتماعات اللجنة السودانية المصرية العليا في تصريح لـ(smc) إن الربط الكهربائي بين البلدين سيكتمل بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن إجتماعات اللجنة الأخيرة بالقاهرة ناقشت كافة موضوعات التعاون بين البلدين في المجالات الدبلوماسية والأمنية والإقتصادية والزراعية والإستثمار بجانب النقل البحري والنهري والتعدين والكهرباء.
وكانت الإجتماعات قد ناقشت ما يقارب (20) مشروع إتفاقية ومذكرة تفاهم مقترحة لدراستها من قبل الجانبين تمهيداً لتوقيعها في إجتماعات القمة الرئاسية العليا المقرر عقدها في الخرطوم أكتوبر المقبل.
القاهرة (smc)