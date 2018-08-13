الصحة بالخرطوم تمنع تعين أي طبيب أو كادر يتعاطى التبغ

أصدر وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة ، قراراً بعدم تعيين أي من الكوادر الطبية في رئاسة الوزارة أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالولاية من الذين يدخنون أو يستعملون “التمباك” .
وقال حميدة في تصريحات بحسب صحيفة التيار إن عدد الذين تقدموا للوظائف في مستشفى جبرة للطوارئ ومستشفى الأمومة والطفولة (جايكا) وصل إلى (3000) من الكوادر المختلفة ،
وأشار إلى أنه سيتم التأكد قبل التعيين ، أن لا يكون أحد المعينين من المدخنين أو متعاطياً للتمباك مع التوقيع بإلتزامهم بهذه القواعد واللوائح .
يذكر أن مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق المهدي ، وجه الأطباء والعاملين بعدم التدخين خلال لقاء المناصرة بين إدارة التبغ وشركاء التبغ .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عبدالرحيم
2018/08/13 at 12:19 م (UTC 3) رابط التعليق
نىجو ان يطبق القرار علي المدرسين وعلي ائمه المساجد وحفظه القران الكريم