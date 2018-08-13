شاهد .. برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني في أرض المغرب

توج نادي برشلونة، الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه على نظيره إشبيلية بهدفين لهدف واحد، في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.
واستعاد برشلونة لقب السوبر الإسباني لكرة، إذ فقده الموسم الماضي بالخسارة من منافسه ريال مدريد ذهابا وإيابا.
افتتح إشبيلية التسجيل بهدف مبكر سجله لاعبه بابلو سارابيا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
واحتسب حكم المباراة هدف الفريق الأندلسي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو “VAR”.
وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا، في الدقيقة الـ 78، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.
وأهدر الفرنسي الآخر وسام بن يدر مهاجم إشبيلية فرصة تعديل النتيجة، في الوقت القاتل، بإضاعته ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفرض الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدف الحسم من تسديدة قوية (78)، قبل أن يخطف الألماني تير شتيغن منه الأضواء، بتصديه لركلة جزاء نفذها البديل الفرنسي بن يدر في الوقت بدل الضائع (90+1).
وتوج برشلونة، حامل لقب الليغا والكأس، بلقب بطل مسابقة كأس السوبر، للمرة الـ 13، مبتعدا بالصدارة بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.
عربي21