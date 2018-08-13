وزارات بالخرطوم تصرف مرتبات لموظفين غير موجودين

كشف تقرير جهاز المراجعة القومي لولاية الخرطوم، عن حدوث تجاوزات في بعض بنود العاملين بعدد من المؤسسات بنسب متفاوتة، وأوضح أن إجمالي المبالغ التي صرفت دون وجه حق في وزارة الصحة بالولاية بلغت (98.258) جنيه، في مخالفة للمادة (4.247) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠١١م.
وأكد التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، صرف مرتبات لمن هم في إجازات بدون مرتب بوزارة الزراعة، والمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى صرف مرتبات لموقوفين بسبب فصلهم من العمل، وكشف عن عدم تطابق الأسماء بالسجل الوظيفي مع كشف المرتبات بوزارة الثقافة والإعلام، والتنمية البشرية والعمل، ووزارة الشؤون الاستراتجية والمعلومات، وقال إن ذلك مخالف للائحة الخدمة المدنية لولاية الخرطوم لسنة ٢٠١٥م، بجانب كثرة الوظائف الشاغرة بالهيكل المجاز للأمانة العامة لحكومة الولاية، ووزارة الزراعة، والتنمية البشرية والعمل، والتنمية الاجتماعية.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة