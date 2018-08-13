أطباء مستشفى القضارف يعلنون إضراباً عن العمل

أعلنت لجنة أطباء ولاية القضارف، أن أطباء مستشفى القضارف سيتوقفون على العمل اعتباراً من اليوم، بسبب عدم استجابة إدارة المستشفى ووزارة الصحة بالولاية لمطالبهم بمعالجة بيئة العمل وصرف مستحقات الأطباء، وتحسين الإعاشة والوجبات في كل سكن الأطباء وتوفير المستهلكات الشهرية.
وأوضحت اللجنة في بيان حصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أن الأطباء اجتمعوا بإدارة المستشفى ومدير عام وزارة الصحة لمناقشة بنود مذكرة رفعوها، إلا أنه تم التعامل معها بكل تعنت واستخفاف – حسب البيان – ولم يتم التوصل إلى حلول منصفة، موضحة أنه تمت المطالبة بصرف الاستقطاب للأشهر السابقة، وتحديد سقف زمني للصرف من كل شهر، تحسين الإعاشة والوجبات في كل سكن الأطباء وتوفير المستهلكات الشهرية بصورة دورية، بجانب زيادة قيمة النوبتجيات تماشياً مع الظروف الاقتصادية، وصرف استحقاقات الأطباء في التأمين الصحي والعلاج الاقتصادي ونسبة الأطباء في عمليات الخراجات، فضلاً عن زيادة قيمة الوجبات بالنسبة للنوبتجيات والعمليات الجراحية، وتأهيل استراحة الأطباء بالحوادث لكل الأقسام وغرفة عمليات الخراجات، وأشارت إلى أن التوقف سيكون عن العمل في كل من “الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الباطنية، الكلى، النساء والتوليد، والعيون”.
صحيفة الجريدة