السودانيون ينفقون (5) ملايين دولار سنوياً في السياحة بمصر

علمت مصادر أن حجم التبادل التجاري ما بين الخرطوم والقاهرة لا يتجاوز مليار دولار ، معظمها استثمارات مصرية .
وأشار مصدر دبلوماسي رفيع بحسب صحيفة السوداني أن السودانيين يصرفون نحو (50) مليون دولار سنوياً في مصر بما في ذلك السياحة العلاجية ،
وشدد على ضرورة ترتيب أولويات الاستيراد ، مشيراً إلى أن الخرطوم وقبل حظرها للمنتجات المصرية كانت تستورد (كاتشب وبلاستيك) بنحو (30) مليون دولار سنوياً .
وتوقع المصدر الدبلوماسي ، انتعاش حركة التجارة بين البلدين بعد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الخرطوم والقاهرة .
الخرطوم (كوش نيوز)