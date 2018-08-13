كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > منوعات > السودانيون ينفقون (5) ملايين دولار سنوياً في السياحة بمصر
الأقسام :

منوعات

2018/08/13

2018/08/13


السودانيون ينفقون (5) ملايين دولار سنوياً في السياحة بمصر



شارك الموضوع :

علمت مصادر أن حجم التبادل التجاري ما بين الخرطوم والقاهرة لا يتجاوز مليار دولار ، معظمها استثمارات مصرية .

وأشار مصدر دبلوماسي رفيع بحسب صحيفة السوداني أن السودانيين يصرفون نحو (50) مليون دولار سنوياً في مصر بما في ذلك السياحة العلاجية ،

وشدد على ضرورة ترتيب أولويات الاستيراد ، مشيراً إلى أن الخرطوم وقبل حظرها للمنتجات المصرية كانت تستورد (كاتشب وبلاستيك) بنحو (30) مليون دولار سنوياً .
وتوقع المصدر الدبلوماسي ، انتعاش حركة التجارة بين البلدين بعد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الخرطوم والقاهرة .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.