سيدة خمسينية تقتحم (صف الرغيف) وتطالب النساء بالعودة لمنازلهن و (عواسة الكسرة).!

حالة من التذمر والامتعاض أصابت عدداً كبيراً من ربات المنازل بسبب أزمة الخبز التي عمت البلاد لأكثر من أسبوع، بينما رصدت (كوكتيل) اقتحام سيدة خمسينية تدعى فاطمة عبدالرحيم لأحد صفوف الرغيف بمنطقة الفتيحاب والتحدث مع النساء بصوت عالٍ بعبارة: (من بكرة يانسوان ماعايزين رغيف، ركزوا في الكسرة والقراصة بس)، لتوافقها الرأي كل الموجودات بالمكان، قبل أن ينسحب عدد منهن من الصف في مشهد أثار جدلاً واسعاً بالمكان.
الخرطوم: تفاؤل العامري
صحيفة السوداني
1 التعليقات
AbuAreej
2018/08/13 at 3:31 م (UTC 3) رابط التعليق
كان القراصة والكسرة بعوسوها بالطريقة دي كان ثلاثة ارباع السودانيين انقرضوا زماااااااااااان… بالله دي عواسة بتشبع ليها شافع؟؟ انتي ما شفتي التكل والقعدة فوق طوبة والا بنبر؟ أقول ليك حاجة يا اخ البتزا ما بقعدو ليها كدة
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم