الحكومة تزيد دعم جوال الدقيق 242 جنيهاً

شهد يوم أمس الأحد، إجتماعاً عاصفاً إستمر حتى الساعات الأخيرة من اليوم ضم الجهات ذات الصلة بقضية دقيق الخبز في البلاد، حيث تم التشاور حول خلفيات الأسباب التي أدت الى أزمة الخبز الحادة التي أطلت برأسها منذ أيام .
فقد ضم الإجتماع المشار إليه كلا من وزير الدولة بالمالية طارق شلبي والإدارة العليا للأمن الإقتصادي وممثلين لأصحاب المطاحن بالبلاد، وبعد نقاش مستفيض تم التوصل الى إتفاق تم بموجبه موافقة وزارة المالية الإتحادية على زيادة الدعم الحكومي لجوال الدقيق من 150 جنيهاً الى 242 جنيهاً .
وطبقاً لمصدر مأذون بوزارة المالية فقد جاء هذا الدعم كحل وسط فقد كانت المطاحن تطالب برفع الدعم الى 500 جنيهاً، ووفقاً لهذا الإتفاق فقد تم إلزام المطاحن بتوفير نسب معينة من جوالات الدقيق يومياً لمنافذ البيع والتوزيع بالعاصمة .
حيث ستنتج وبحسب صحيفة مصادر، شركة (سين) للغلال 50 ألف جوال وشركة (ويتا) 20 ألف جوال وشركة (سيقا) 10 ألف جوال ومطاحن (الحمامة) 5 ألاف جوال و(روتانا) 3 ألف جوال دقيق يومياً لمقابلة حاجة البلاد اليومية من الدقيق والتي تبلغ 90 ألف جوال يومياً .
الخرطوم (كوش نيوز)