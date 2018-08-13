تعرف على عادات صحية تزيد من تركيزك فى قراراتك

التفكير الجيد يساوى حياة أفضل وسهلة وواضحة.. ولكي تستطيع الوصول للتفكير الجيد يجب عليك التركيز أثناء اتخاذك لأي نوع من أنواع القرارت، ولكي يتم ذلك عليك التعرف علي أفضل الحيل والنصائح التي تساعد في الحصول علي التفكير الجيد.
الدكتور يسري الحميلي استشاري المخ والأعصاب، أشار إلي أن هناك بعض العادات اليومية التي يقوم بفعلها الكثيرون، تسبب لهم العديد من المشاكل أثناء اتخاذ القرارات أو التركيز.
وأضاف استشاري المخ والأعصاب، أن النظام الغذائى غير الصحي من أهم الأسباب المؤدية لعدم التركيز، ولذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للحصول علي قدرة عالية في التركيز، كتناول الفواكه الغنية بالفيتامينات، والخضروات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.
وأوضح يسري، أن الحصول علي قدر كافي من النوم أي 8 ساعات في اليوم، من الحيل الهامة للحصول علي تركيز عالي، وأيضا عدم إجهاد المخ عند الرغبة في الحصول علي قرار مصيري في الحياة، لافتا أنه قبل النوم بساعتين عليك عزيزي القارئ تجنب مشاهدة التلفاز أو النظر لوقت طويل علي الموبايل.
اليوم السابع