(دقن) فرفور يتحول لـ(موضة) وسط الشباب.!

رصدت (المصادر) خلال الحفل الأخير الذي أقامه الفنان جمال فرفور بفندق القراند هوليداي فيلا ضمن ليالي البروف، عدداً من الشباب الذين حرصوا على تقليد النيولوك الذى ظهر به فرفور مؤخراً وأثار جدلاً واسعاً، حيث أطل أولئك الشباب وهم حالقو الرؤوس ومطلقو اللحى بنفس الطريقة التي أطل بها فرفور، من جانبها حرصت (كوكتيل) على الحديث مع عدد منهم والذين أكدوا أن ظهورهم بهذا الشكل هو رسالة واضحة لكل منتقدي الفنان، وأبلغ دليل على حبهم له ودفاعهم المستميت عن قناعاته.!
صحيفة السوداني
2 التعليقات
ابو عمار
2018/08/13 at 3:26 م (UTC 3) رابط التعليق
سبحان الله
ان قيل للناس من السنة حف الشارب وترك اللحية ما فعلوها لكن يفعلها طرطور الناس تفعل
ابو عبدالرحمن
2018/08/13 at 4:19 م (UTC 3) رابط التعليق
هو إنت بدون تتهابل دلدول ودلاهة كمان جابت ليها عوارة فى الكبر..؟؟ فعلا طرطور زى ما قال أبو عمار.. وأنا ما عارف زاتو أجازو ليك صوتك الزى السخيل ده كيف؟؟