الجاز يؤكد التزام السودان بالتزاماته تجاه الهند

أكد د . عوض احمد الجاز مساعد رئيس الجمهورية ،نائب رئيس اللجنة العليا لعلاقات السودان مع مجموعة دول البريكس التزام حكومة السودان بتسوية التزاماتها تجاه الهند والتي تمت مناقشتها خلال زيارته الاخيرة لها، لافتا الي إهتمام الدولة بتطوير العلاقة التي وصفها بالاقتصادية والسياسية المهمة .
وأشاد د . الجاز خلال اللقاء الذي جمعه مع سفير جمهورية الهند بالسودان لافندرا برسات بمكتبه اليوم بحضور وزيرى الدولة بالخارجية والمالية بالتطور التكنولوجي الذي تشهده الهند خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والخدمات المالية.
وتطرق اللقاء الي مخرجات زيارة السيد مساعد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له الاخيرة للهند وكيفية متابعتها والتي شكلت فرصة وصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
كما ناقش اللقاء أيضا الدعوات التي قدمت لبعض الوزراء والمسئولين من الجانب الهندي وكيفية متابعتها،حيث أمن الاجتماع علي ضرورة المتابعة المستمرة لملفات التعاون حتي يتمكن الطرفان من تحقيق أقصي فائدة للبلدين.
سونا.