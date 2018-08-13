السدود:إمتلاء مشاريع حصاد المياه بالبحر الأحمر

أكد مسؤول حصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود بولاية البحر الأحمر مهندس صلاح الدين العوض امتلاء سدود وحفائر وآبار المشاريع المائية التي قامت وحدة السدود بإنشائها ،
وقال العوض في تصريحات صحفية لمجموعة من الصحفيين زارت مشاريع حصاد المياه بالولاية بأن جميع مواعين حصاد المياه في سد موج وجبيت الإشراف واركويت (1) دقنة واركويت(2)الجوفي وحفير صمد وهندوب قد امتلأت بمياه الامطار مبشرا باستقرار الإمداد المائي لمدينة بورتسودان ومحلياتها المختلفة خلال الفترة المقبلة .
من جانبه قال عضو المجلس التشريعي بولاية البحر الاحمر محمد محمود محمد كرار بأن امتلاء السدود والحفائر والآبار هذا العام يبشر باستقرار الإمداد المائي في الولاية كما يسهم في تحقيق الاستقرار للإنسان والحيوان والزراعة مثمنا المعالجات التي قامت بها وحدة تنفيذ السدود في سد دقنة.
من جانبه أكد المشرف الإداري لمشروعات حصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود بولاية البحر الاحمر إدريس عثمان حمد تغذية بورتسودان بمياه سد موج بمحلية القنب والاوليب على بعد 30كيلو من مدينة بورتسودان عبر خط أنبوب من السد إلى المدينة.
يذكر أن ولاية البحر الأحمر ومدينة بورتسودان عانتا مؤخرا من نقص في الإمداد المائي وقامت وحدة تنفيذ السدود باجراء المعالجات اللازمة لتجاوز النقص المائي عبر إقامة وتأهيل وصيانة السدود والحفائر والابار مما أسهم في استقرار الإمداد المائي بالولاية.
سونا.