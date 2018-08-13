محمد الحسن الأمين: أعضاء بالحزب (زعلانين) من ترشيح البشير

وصد القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني البرلماني محمد الحسن الأمين الباب بمصراعيه في نبرة تحد أمام أي ثغرة قانونية في قرار مجلس الشورى المتعلق بترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات 2020م .
وقال الأمين في تصريح إن ترشيح البشير قانوني وخالِ من الشكوك ،
بجانب أنه لا تستطيع أية مجموعة بالحزب أن تطعن فيه بالمحكمة ، لأنها جهة ليست ذات اختصاص ، وأقر برفض أعضاء الحزب لقرار الشورى الذين وصفهم بـ (الزعلانين وغير الراضين للترشيح) ، معتبراً أن رفضهم هذا ليست فيه مشكلة لأن القرارات داخل الحزب تتخذ عبر الأغلبية بحسب صحيفة التيار ،
معلناً عن وضع التعديلات التي أجازها مجلس الشورى منها ترشيح البشير منضدة مجلس الأحزاب فقط لأنه لا تستطيع أية جهة أن تطعن في هذا التعديل ، لكونه أجيز بالإجماع .
الخرطوم (كوش نيوز)