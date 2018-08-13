والي كسلا والسفيرة الهولندية يبحثان قضايا الهجرة

بحث والي كسلا بالانابة مجذوب ابوموسي مجذوب لدي لقائه سفيرة هولندا بالسودان قضايا الهجرة غير الشرعية واثرها علي المحيط الاقليمي والدولي.
واستعرض الوالي بالانابة خلال اللقاء الذي تم بحضور مفوض العون الانساني ومديري الامن الاقتصادي والهلال الاحمر وممثل برنامج الغذاء العالمي استعرض الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الولاية عبر لجنة الامن في محاربة وتضييق الخناق علي الذين يعملون في جرائم الاتجار وتهريب البشر التي وصفها بغير الاخلاقية المنافية لكل الاعراف الانسانية والدولية .
وثمن الوالي بالانابة العلاقات القائمة والمستمرة بين هولندا وولاية كسلا ودعم الحكومة الهولندية للمشروعات وانشطة المجتمعات المنفذة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي عبر عدد من المنظمات.
وقدم سيادته تنويرا شاملا حول تداعيات فصل الخريف والاثار الناجمة من السيول والفيضانات التي أدت الي حدوث اضرار بعدد من محليات الولاية الي جانب رؤية الولاية تجاه استقرار المتأثرين بايجاد مساكن لهم الامر الذي يحتاج الي وقفة كبيرة ودعم من المنظمات الدولية والوطنية والخيرية لتنفيذ المشروع.
وتطرق السيد مجذوب الي نجاح تجربة زراعة وتوطين محصول البطاطس بالولاية عبر خبراء هولنديين في مجال الزراعة مؤكدا استعداد الولاية لاستمرارية التعاون مع الحكومة الهولندية لتنفيذ البرامج المشتركة علي مستوي الولاية .
من جانبها أوضحت السفيرة الهولندية ان الغرض من زيارتها لولاية كسلا هو الوقوف علي مجمل الاوضاع بالولاية جراء الفيضانات والسيول الي جانب متابعة ومراجعة بعض الانشطة المنفذة والمدعومة من قبل الصليب الاحمر الهولندي بالاضافة الي زيارة المؤسسة الخاصة بزراعة البطاطس بالولاية فضلا علي الاطلاع علي جهود الولاية في قضايا الهجرة غير الشرعية .
سونا.