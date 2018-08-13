وزير الدفاع يمتدح العلاقات السودانية الروسية

امتدح الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع العلاقات بين السودان وروسيا واصفاً إياها بالتاريخية والممتدة، والتي تشهد تطوراً مضطرداً خاصة في مجالات التعاون العسكري، مشيراً إلى مواقف روسيا المساندة والداعمة للسودان .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم سفير جمهورية روسيا الفيدرالية لدى الخرطوم السفير فيلاديمير زلاتوف، بحضور الفريق الركن جمال عمر محمد إبراهيم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ، ومساعد الملحق العسكري الروسي المقدم بحري أنتوني كابلن .
من جانبه أمَّن السفير الروسي على أهمية العلاقة مع السودان، وقال إنها تقوم على التعاون الأخوي الوثيق على أسس الشراكة و المصالح المتبادلة في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية لخدمة مصالح البلدين .
سونا.