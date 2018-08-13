ملتقى بالخرطوم يتقصى تطبيق “حوافز” المغتربين بالولايات

تنطلق بالخرطوم، يوم الثلاثاء، مداولات للملتقى التشاوري الأول حول فرص استثمارات المغتربين بولايات السودان المختلفة. ويناقش الملتقى حزمة حوافز المغتربين التي أجازها مجلس الوزراء مؤخراً، وفرص تطبيقها في الولايات، وتطوير العلاقة بين جهاز المغتربين والمؤسسات، وربطها عبر الشبكة الإلكترونية بالجهاز.
وقال مدير إدارة المشروعات والفروع بجهاز المغتربين؛ الأمين طه القرين، في تصريحات صحفية، إن الملتقى يعد الأول من نوعه بشأن استثمارات المغتربين بالولايات، وتوقع أن تتم مشاركات واسعة من قبل أجهزة الاستثمار بولايات السودان المختلفة، مشيراً إلى أنه سيبحث الاستفادة من الخبراء من أبناء تلك الولايات بالخارج في مجالات التنمية المختلفة عبر خبراتهم وعلاقاتهم بالخارج.
وأضاف أن الملتقى الذي ينعقد ليوم واحد سيتطرق إلى فرص تطبيق حزمة الحوافز بالولايات، خاصة فيما يتعلق بجانب التمويل العقاري للمغتربين والاستثمارات، وما أعدته الولايات من مشروعات للعائدين من أبنائها وفرص التمويل الأصغر بتلك الولايات للمغتربين والعائدين.
شبكة الشروق.