وزير الخارجية الإريتري يصل الى مطار مقديشو

من المرتقب أن يمهد الوزير عثمان صالح الطريق لزيارة الرئيس الإريتري للصومال
وصل وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، اليوم الإثنين، إلى مطار مقديشو الدولي، في زيارة رسمية إلى الصومال، تستغرق يوما واحدا.
وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له في مطار مقديشو الدولي، رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، ووزير الخارجية أحمد عيسي عود.
ويرافق “صالح”، في زيارته للصومال، مستشار الرئيس الإريتري يمان جبرآب.
وبحسب إذاعة مقديشو الحكومية، فإن وزير الخارجية الإريتري، سيجري لقاءات مع قادة البلاد لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وبحسب مصادر مطلعة للأناضول، فإن زيارة “صالح”، ستمهد الطريق أمام زيارة مرتقبة للصومال يقوم بها في وقت لاحق الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي.
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