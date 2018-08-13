المفوضية الأوروبية: مستعدون لتقديم الدعم الدبلوماسي لحل مشكلة “أكواريوس”

السفينة “أكواريوس” تقل 141 مهاجرا غير نظامي أنقذوا قبالة سواحل ليبيا، ورفضت إيطاليا ومالطا وإسبانيا استقبالها..
قالت المفوضية الأوروبية، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم الدبلوماسي الكامل، من أجل حل مشكلة السفينة “أكواريوس”، التي تقل 141 مهاجرا غير نظامي أنقذوا قبالة سواحل ليبيا، ورفضت إيطاليا ومالطا وإسبانيا استقبالها.
وقال المتحدث باسم المفوضية، توف إرنست، إن “مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتواصلون مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، في مسعى لحل مشكلة السفينة”.
ورفضت إيطاليا ومالطا وإسبانيا، فتح موانئها للسفينة “أكواريوس” التي تضم على متنها 141 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء وأطفال، أنقذوا الجمعة الماضية، قبالة سواحل ليبيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية، نقلا عن مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية، إن مدريد “لن تستقبل هذه المرة السفينة أكواريوس، التي سبق أن فتحت موانئها لها عندما أنقذت 629 مهاجرا غير نظامي في البحر المتوسط، منتصف يونيو/ حزيران الماضي”.
وفي وقت سابق اليوم، طلب وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيللي، من الحكومة البريطانية استقبال “أكواريوس”.
وكتب الوزير على صفحته في موقع “تويتر”: “على بريطانيا تحمل مسؤولية السفينة، فهي الآن في المياه المالطية، وترفع علم جبل طارق، إذاً فمسؤولية حماية الناجين واستقبال السفينة تقع على لندن”.
فيما أعلنت السلطات المالطية في وقت سابق اليوم، رفضها استقبال السفينة، التي تديرها كل من منظمتي “إس أو إس ميديتيرانيه” و”أطباء بلا حدود” الإنسانيتين الإغاثيتين.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفينيالذي، الذي يتزعم أيضا تنظيم “رابطة الشمال” اليميني، أغلق موانئ إيطاليا في وجه نفس السفينة (أكواريوس) في 15 يونيو الماضي، واستقبلتها إسبانيا .
وفي 29 يونيو الماضي، أعلن سالفيني أن موانئ إيطاليا لن توفر بعد اليوم أنشطة إمداد لسفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين عبر البحر.
الاناضول