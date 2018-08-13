أعلن مقرر اللجنة القومية لجمع السلاح، الفريق ركن أحمد عبدالله النو، عن أن الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالسلاح والاتجار بالبشر، بجانب تكثيف الجهود لمحاربة الظواهر السالبة بمنطقة البطانة بولاية القضارف.
واطلع الاجتماع المشترك للجان القومية الثلاث لجمع السلاح، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بالقصر الجمهوري يوم الإثنين، على تقرير الأداء الشامل لكل لجنة وما حققته من إنجاز خلال العام الماضي.
وكشف النو في تصريحات صحفية، أن الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالسلاح والاتجار بالبشر، وأضاف أن الاجتماع تطرق لاستمرار الجهود بمنطقة سهل البطانة لمكافحة ظواهر النهب المسلح والمخدرات وتهريب المواد الغذائية من البلاد للخارج، باعتباره يضم ست ولايات وله تأثير على العاصمة الخرطوم .
وقال النو إن اللجنة بذلت جهوداً مكثفة في عمليات جمع السلاح، ما نتج عنه العديد من الآثار الإيجابية والتي تمثلت في تحقيق الأمن بالولايات، وزيادة الرقعة الزراعية بجانب اختفاء الصراعات القبلية وانخفاض معدلات الجريمة بنسبة 75% في الولايات وخاصة دارفور.
شبكة الشروق