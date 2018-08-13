وزير النفط : أكملنا كل الاستعدادات لاستقبال نفط الجنوب

أكد وزير النفط والغاز الباشمهندس “أزهري عبد القادر” أن وزارته أكملت الاستعدادات كافة لاستقبال نفط الجنوب في الثاني من سبتمبر القادم، وقال في حديث لـ(المجهر) إن وصول نفط الجنوب من شأنه أن يساعد في حل مشكلة الوقود، إضافة إلى المساهمة في تقوية الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتوقع “أزهري” أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى عشرين جنيهاً أو أقل.
على صعيد آخر، كشف وزير النفط عن اتجاه لإلغاء كروت صرف الجازولين التي استُحدثت مؤخراً وجرى العمل بها الفترة في الماضية واستبدالها بأوراق تتيح لصاحب أية مركبة تعبئة خزان وقوده بالكمية الممنوحة له في أي وقت من الشهر، وهي أشبه بورقة الكهرباء الحالية.
المجهر السياسي.