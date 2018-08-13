“بلال”: الأزمة الاقتصادية ستُصبح من “حكاوي التاريخ”

قال وزير الإعلام د. “أحمد بلال عثمان” إن الأزمة الاقتصادية ستصبح من (حكاوي التاريخ). وأقر “بلال” الذي كان يخاطب، أمس (الأحد)، ورشة عمل متابعة البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، أقر بصعوبة الأوضاع المعيشية التي تواجه غالب المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تلامس أساسيات حاجة ذوي الدخل المحدود، داعياً إلى إشاعة روح التفاؤل بالرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية لتجاوز الراهن، وأضاف إن (الأزمة الاقتصادية ستصبح من حكاوي التاريخ).
وقال “بلال” إن ما تم في الجانب الخدمي من البرنامج الخماسي يمثل ركيزة أساسية للتوازن الاقتصادي، مؤكداً أن ثمة بشريات ستحل على البلاد، خاصة أن الخريف الحالي يبشر بإنتاجية عالية، كما أكد أن البرنامج الخماسي الذي انتهجته الحكومة كخطة عمل اقتصادية مسؤولية مباشرة للجهاز التنفيذي.
ووصف “بلال” ما تم من صلح بين فرقاء دولة جنوب السودان برعاية من السودان، بأنه مكسب كبير للبلاد لجهة إيقاف ما يترتب من آثار الحرب من اللجوء إلى السودان، مبيناً أن فتح الحدود بين الدولتين سينعش الحركة التجارية بين الجانبين.
المجهر السياسي.
2 التعليقات
عبدالله بشير
2018/08/13 at 10:04 م (UTC 3) رابط التعليق
نسأل الله أن يأخذكم اخذ عزيزا مقتدر انت ورئيسك ومن عاونكم وايدكم على دمار البلاد والعباد … حسبنا الله ونعم الوكيل
احمد السودان
2018/08/13 at 10:21 م (UTC 3) رابط التعليق
امين يارب العالمين عسي ان تكون ابواب السماء مفتوحه , اللهم لانمهل هؤلاء الفاسدين يوما اخر واشقق اللهم عليهم وابتليهم في اموالهم وانفسهم واهليهم وضيق عليهم قبورهم واحعلها من حفر النار واجعل تدبيرهم تدميرهم يامجيب دعوة المظلومين . فوضنا امرنا للحي القيوم ناصر المظلومين