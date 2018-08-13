المكافحة تحبط تهريب (40) من إناث الإبل للخارج

أحبطت شرطة مكافحة التهريب بمدينة عطبرة، بولاية نهر النيل نحو (40) من إناث الإبل أثناء محاولة تهريبها لخارج البلاد.
وفي السياق قال مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، العقيد شرطة “أحمد محمد طاهر” مدير إدارة مكافحة التهريب نهر النيل، في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن إدارته تعمل وفق خطة طموحة تستهدف قفل جميع المنافذ أمام المهربين وضعاف النفوس، مشيداً برجال الإدارة، موضحاً أن الضبطية تأتي في إطار عمل المكافحة الروتيني المتمثل في الأطواف الطويلة والقصيرة لحسم عمليات التهريب، مؤكداً أن إدارته سوف تكون سداً منيعاً في وجه المهربين وضعاف النفوس، وكل من تسول له نفسه المساس باقتصاد البلاد وإهدار ثرواته.
المجهر السياسي.