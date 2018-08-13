مساعد الرئيس: السودان بصدد القيام بإجراءات متوازنة لتوفير السلع

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص الدولة على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بما يحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.
وبحث سيادته خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الإثنين مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي الأوضاع الاقتصادية الراهنة والإجراءات الكفيلة بتحقيق وفرة السلع الضرورية.
وقال السنوسي – في تصريح صحفي – إن الدولة بصدد القيام بإجراءات متوازنة تحفظ لكافة الجهات المعنية بتوفير السلع والمواطنين حقوقهم من حيث الوفرة والأسعار.
لخرطوم 13-8-2018(سونا)-