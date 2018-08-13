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سياسية

2018/08/13

2018/08/13


السودان: الجيش يُعلن الإمساك بزمام المبادرة في جميع الثغور



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أكد رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، الفريق الركن هاشم عبدالمطلب، إمساكهم بزمام المبادرة في جميع الثغور مع التزامها بوقف إطلاق النار، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة لاستكمال خطة حملة جمع السلاح تعزيزاً لعملية السلام بالبلاد.

وأفاد عبدالمطلب خلال مخاطبته، فعاليات تكريم القوات المسلحة للضباط الجدد من الدفعة 61 الكلية الحربية ودفعات جامعة كرري، بحضور رئيس الجمهورية، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاحتفال يجيء في مرحلة تبتدر فيها القوات المسلحة مرحلة جديدة في النهضة والبناء.

وأوصى الضباط الجدد في المضي بعزم في ذات الطريق الناصع الذي رسمته القوات المسلحة، خلال عهود متلاحقة في التضحية والذود عن حمى البلاد.

هذا وشمل تكريم الضابط دفعات جامعة كرري من الفنيين والبحرية والجوية، إلى جانب طلاب كل من دولتي قطر واليمن.

شبكة الشروق

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