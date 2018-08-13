الفيديو المصور لأغنية (سنقل بالي مرتاح) للفنان الشاب حفيد أسرة البنا الفنية الفنان أحمد البنا والذي وجد ردود أفعال غاضبة ومستهجنة من قبل المشاهدين الذين قابلوه باستنكار كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حمل بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد مقارنة بين أبناء الفنان الكبير البنا ، مشيرين إلى الفنان عاصم البنا وبين الحفيد أحمد البنا حيث ذهبوا إلى أنه لم يحافظ على تقاليد الأسرة الفنية التي ابتعد مبدعوها عن الأغنيات الهابطة .
وفي السياق ذكر أحد المعلقين الغاضبين حادثة تؤكد ذلك موضحاً بأن الفنان عاصم البنا كان قد ترك حفلاً لمجرد أن طلب منه صاحب الحفل التغني بأغنية (العربية) التي كانت تعد من الأغنيات الهابطه حيث كتب ( كنت شغال مشرف صالة أفراح وكان عندنا عرس بعاصم البنا .. جاء أبو العروس قال ليهو غني لينا العربية الكلام دا قبل 11 سنة قام عاصم خلى الحفلة وطلع بره و أبي يغني جاني أبو العروس قال لي اتكلم معاهو مشيت ليهو و اتكلمتا مع عاصم قال خليهم يجيبو زول يغني ليهم العربية أنا مابغني أغاني زي دي لو دايريين قروشهم برجعا ليهم).
وسأل البعض الآخر من المعلقين عن موقف أسرة البنا الفنية من هذا النوع الذي يردده ابنهم أحمد البنا حيث كتب أحدهم ( (عليك الله أسرة البنا قاعدة تشوف أعمالك دي ؟).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو : سكر وبنات من حفيد أسرة البنا الفنية تثير غضب الجمهور والغاضبين يشيرون إلى الفنان عاصم البنا
1 التعليقات
دي اخرتها ؟!
2018/08/13 at 11:47 م (UTC 3) رابط التعليق
اولاد البنا عودهم في احمد ده عود مراء
ده ود الجقر وانتهى الكلام