نائبة رئيس البرلمان السوداني تقول للمؤتمر الوطني على خلفية ترشيح البشير: هل نسيتم الموت؟

أبدت نائبة رئيس البرلمان السوداني، “استغرابها” من اختيار حزب المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير مرشحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية للعام 2020م، وقالت “كان الأحرى أن يسعى المؤتمر الوطني لمعالجة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وإنتقدت نائب رئيس البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي “الاصل” عائشة محمد صالح في تصريح لـ”باج نيوز”، حزب المؤتمر الوطني، وأضافت “هل أنتم واثقون بأن تعيشوا غداً، دعكم من العام 2020م، مالكم كيف تحكمون؟”.
وأشارت إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقالت إن معظم الشعب السوداني بات يقضي أوقات طويلة وقوفاً في الصفوف للحصول على الرغيف والغاز والوقود وآخرون يبحثون عن “الفتات في مكبات الزبالة”.
وتابعت: “أين الذين سيذهبون لمراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس لأن الشعب صار كالشبح؟”، واضافت: “بح صوتي وانا أحذر من ثورة الجوعى وانتم ساهرون سادرون في غيكم هل نسيتم الموت؟”.
الخرطوم: باج نيوز