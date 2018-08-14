إلغاء حكم الإعدام في مواجهة عاصم عمر وإعادة الأوراق للمحكمة

ألغت المحكمة العليا بالخرطوم أمس، قرار الإدانة والعقوبة بمحكمة الموضوع والاستئناف بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة طالب جامعة الخرطوم وعضو المؤتمر السوداني عاصم عمر، في قضية اتهامه بقتل شرطي أثناء مظاهرات الجامعة قبيل عامين.
وجاء قرار المحكمة العليا بموجب الطعن الذي تقدم به رئيس هيئة الدفاع، المحامي محمد الحافظ في قرار حكم محكمتي الموضوع والاستئناف، وأصدرت العليا بموجبه قرار إلغاء الإعدام شنقاً في مواجهة المتهم.
ورحب حزب المؤتمر السوداني بقرار إلغاء عقوبة الإعدام بحق عاصم عمر، مجدداً ثقته في هيئة الدفاع التي تطوعت للدفاع عن عمر، متعهداً بالعمل من أجل ضمان إلغاء كافة التهم والإفراج الفوري عنه.
وأصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال في وقت سابق حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة عاصم عمر بعد إدانته بمخالفة نص المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع، قبل أن تصدر المحكمة العليا قرار إلغاء الإعدام بحسب صحيفة الأخبار، وأمرت بإرجاع ملف الدعوى الجنائية في مواجهة عاصم لمحكمة الموضوع مرة أخرى وذلك لسماع مزيد من بينات الاتهام.
الخرطوم (كوش نيوز)