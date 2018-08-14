ياسر جلال يغلق حسابه على إنستجرام: السوشيال ميديا لم تأتِ بجديد

أكد الفنان ياسر جلال أنه سوف يغلق حسابه الرسمي على إنستجرام؛ لأن تجربته على السوشيال ميديا لما تأتِ بجديد.
وقال جلال: “سأقوم بإغلاق حسابي لأن تجربتي مع السوشيال ميديا لم تعجبني ولم تأتي بجديد.. هتوحشوني جدا وإن شاء الله في أقرب عمل ليا سأقوم بتفعيل الحساب مرة أخرى والله الموفق والمستعان”.
وجاءت ردود أفعال المتابعين له على الإنستجرام كالتالي: حيث قال مودي هيما: “بجد إنت محترم جدا”، وأضاف عمر: “السوشيال ميديا تعب أعصاب وإرهاق ذهني، وتضييع للوقت بالتوفيق وقرار سليم”.
وأعرب آخرون عن حزنهم باتخاذ ياسر جلال هذا القرار معلقين: “ليه كده يا فنان، أرجوك بلاش إحنا بنحب حضرتك جدا”.
بوابة فيتو