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جرائم وحوادث

2018/08/14

2018/08/14


بلاغ بإدارة الفساد ضد موظف بجامعة حكومية اختلس رسوم طلاب


جهاز الامن - جهاز الأمن

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ألقت السلطات الأمنية القبض على موظف بجامعة حكومية مقر رئاستها جنوب أم درمان، متورط في اختلاس مبالغ خاصة برسوم دراسية لطلاب بذات الجامعة، وكشف مصدر موثوق أمس، عن توقيف المتهم بعد أن أثبتت المراجعة الداخلية بالجامعة عن توريده لمبلغ (1/355/100) جنيه، في حسابه ليتم على آثر ذلك تدوين بلاغ في مواجهته لمخالفته أحكام المادة (177) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة بالإدارة الخاصة بالفساد بالمباحث والتحقيقات الجنائية وتولت الإدارة مباشرة تحريات واسعة في البلاغ وفقاً لصحيفة الأخبار.

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        Sabir

        2018/08/14 at 12:37 م (UTC 3) رابط التعليق

        لو جنوب غرب ( أمدرمان ) تكون ( الجامعة ) الإسلامية ..
        ولو جنوب شرق ( أمدرمان ) تكون ( جامعة ) القرآن الكريم ..
        ..
        ..
        سلامة الإسم

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      2. 2
        Gadoura

        2018/08/14 at 1:32 م (UTC 3) رابط التعليق

        دا بتقدروا عليه اذا سرق فيكم الضعيف أقمتم عليه الحد أين ??????

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