بالصور .. والد عروسة يفاجئ عريس ابنته ويهديه سيارة بنصف مليون جنيه

فاجأ والد عروس، عريس ابنته بإهدائه سيارة هيونداي توسان أثناء “زفة العفش”، بقرية كفر عزام، التابعة لمدينة السنبلاوين، بالدقهلية.
أرسل والد العروس السيارة مع “العفش” الخاص بابنته أثناء ذهابهم إلى منزل العريس، وسط دهشة أبناء القرية، بسبب الهدية غالية الثمن والتي تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه، ورغم قيمة الهدية غضب العريس من الأمر بعد أن أصبحت الهدية حديث الساعة في القرية.
وتداول شباب محافظة الدقهلية الواقعة على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قائلين إنهم سيذهبون إلى تلك القرية من أجل الزواج من بناتها، والحصول على هدية مماثلة لتلك التي نالها الشاب.
بوابة فيتو