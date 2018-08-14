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جرائم وحوادث

2018/08/14

2018/08/14


مصرع وكيل مدرسة حسونة الثانوية بصعقة كهربائية



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لقى وكيل مدرسة حسونة الثانوية النموذجية بالعمارات 41 ممدوح صالح عبد الرحمن ، مصرعه أثر تعرضه لصعقة كهربائية أودت بحياته في الحال ،

وبحسب صحيفة التيار تعود ملابسات حادثة وفاة وكيل المدرسة إلى أن ممدوح بجانب وظيفته كوكيل للمدرسة يعمل معلماً للغة الإنجليزية ،

وأثناء خروجه من غرفته بحي امتداد الدرجة الثالثة التصقت رجله بسلك كهرباء عار أصابه بصعقة كهربائية قاتلة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        سؤال برئ

        2018/08/14 at 1:09 م (UTC 3) رابط التعليق

        ايواا، يعني من ملابسات الحادث إنو المرحوم كان يعمل معلماً للغة الانجليزية !!!

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