مصرع وكيل مدرسة حسونة الثانوية بصعقة كهربائية

لقى وكيل مدرسة حسونة الثانوية النموذجية بالعمارات 41 ممدوح صالح عبد الرحمن ، مصرعه أثر تعرضه لصعقة كهربائية أودت بحياته في الحال ،
وبحسب صحيفة التيار تعود ملابسات حادثة وفاة وكيل المدرسة إلى أن ممدوح بجانب وظيفته كوكيل للمدرسة يعمل معلماً للغة الإنجليزية ،
وأثناء خروجه من غرفته بحي امتداد الدرجة الثالثة التصقت رجله بسلك كهرباء عار أصابه بصعقة كهربائية قاتلة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سؤال برئ
2018/08/14 at 1:09 م (UTC 3) رابط التعليق
ايواا، يعني من ملابسات الحادث إنو المرحوم كان يعمل معلماً للغة الانجليزية !!!