أحمد الصادق يجمع (العلم الإثيوبي) و (الكاكي السوداني) في حفل واحد

أثار الظهور الأخير للفنان أحمد الصادق بحفله الجماهيري الأخير ضمن (ليالي البروف)، الكثير من الجدل، حيث أطل “أحمد” بملابس غريبة للغاية توزعت ما بين بنطال (كاكي) خاص بالشرطة السودانية، بينما أرتدى العلم الأثيوبي على رأسه .
وهو ما دفع الكثيرين لمحاولة قراءة ما يدور في رأس ذلك الفنان الشاب، وذهب البعض الى أنه أراد إرسال رسالة سياسية واضحة تؤكد متانة العلاقات ما بين السودان وأثيوبيا، خصوصاً وهو يحمل الكثير من الود والمحبة لأثيوبيا، ويحرص على زيارتها كل عام .
وفي ذات السياق وبحسب صحيفة السوداني، لم يوضح أحمد الصادق أسباب ذلك (النيولوك)، ولم يصدر أي بيان أو توضيح بشأنه، وهو يجعل كل ما يتداول مجرد تكهنات ليس إلا .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
بت ابوها
2018/08/14 at 1:00 م (UTC 3) رابط التعليق
اثيوبيا تاج راسي
—معناه كدا
بس النظارة حقت الشفع دي تبع شنو