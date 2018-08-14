الولايات تفتح فرصا استثمارية للمغتربين

أمن الملتقى التشاوري الأول حول فرص إستثمارات المغتربين بالولايات الذي نظمه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بمقره في الخرطوم صباح اليوم ،على أهمية فتح نوافذ استثمارية لاستثمارات المغتربين بالولايات على خلفية إجازة منظومة الحوافز الخاصة بالمغتربين مؤخرا وذلك بالتنسيق بين جهاز المغتربين والأجهزة الاستثمارية بتلك الولايات .
وأوضح السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين أن إجازة حزمة الحوافز نبعت من إيمان الدولة بدور اقتصاد الهجرة والمغتربين في مجالات التنمية الأخرى وأنه لا بد من منح الولايات مساحات إضافية للشراكة في تنفيذ حزمة الحوافز من جوانبها المختلفة وإيجاد نافذة موحدة لاستثمارات المغتربين وفتح المجالات للاستفادة من الخبرات السودانية في المجالات المختلفة وخاصة قطاع الاستثمار لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين على أن تكون النافذة شراكة بين جهاز المغتربين والولايات لإشاعة فكرة الصناعة الصغيرة والمشروعات الجماعية والفردية والأفكار الاستثمارية بالإضافة إلى إصدار الصكوك الاستثمارية والمحافظ المشتركة بين الجهاز والولايات لمصلحة المغتربين .
وأكد التهامي حاجة الجهاز الماسة إلى عون الولايات في إنفاذ منظومة الحوافز وتأسيس منصة ناجحة للاستفادة من الحوافز والاقتصاد المهاجر في كلياته .
إلى ذلك استعرض الأمين العام لجهاز المغتربين إنجازات الجهاز في برنامج نقل المعرفة في مجالات الصحة الالكترونية والجانب الطبي والصحي والثقافي ومؤتمر العلماء والخبراء السودانيين بالخارج والورش المتخصصة التي أعقبت انعقاد المؤتمر إضافة إلى إنجازات الجهاز في مجالات مكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرات غير الشرعية، مؤكدا في الإطار ذاته أن جهود الجهاز مستمرة لتحقيق المزيد الإنجازات في المجالات الأخرى.
من جهتهم أكد ممثلو الأجهزة الاستثمارية ومعتمدو شؤون الرئاسة ومسؤلو ملفات المغتربين بولايات شمال كردفان ، الشمالية، نهر النيل ، النيل الأبيض ووسط دارفور، على توفر فرص الاستثمار للمغتربين بولاياتهم في القطاعات المختلفة ومنحهم هذه الفرص بجانب سهولة الإجراءات، منادين بأهمية تعزيز الثقة بين الدولة والمغتربين بالوقوف على النماذج الناجحة والترويج لها وسط المغتربين بما يشجعهم على الاستثمار في البلاد .
ونادى ممثلو الولايات خلال الملتقى بضرورة تحري الجدية والمصداقية وإقرار سياسات واضحة وثابتة بالكيفية التي تدعم اتجاه المغتربين إلى الاستثمار بالداخل.
سونا.