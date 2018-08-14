مجلس الرحل يشيد ببرنامج حصاد المياه

أكد مجلس تنمية وتطوير الرحل مساهمة مشاريع حصاد المياه في إستقرار حركة المنتجين وتوفر المياه طيلة فترة الصيف .
وقال الاستاذ خالد عيسي تادرس مدير دائرة الإعلام بالمجلس أن تجربة حصاد المياه خلقت أواصر جيدة بين الرحل والمزارعين من خلال تبادل المنافع مما ترتب عليه تكوين لجان اشرافية مشتركة لإدارة الحفائر .
وأضاف أن مشاريع حصاد المياه إنعكست إيجابا في إنتعاش حركة البيع والشراء بالأسواق مشيرا الى الجهود التى بذلت في تطهير وتعميق الحفائر بهدف توفير المياه لاطول فترة ممكنة وتقليل الترحال المستمر للإنسان والحيوان.
وأوضح بأن مشاريع حصاد المياه أنشئت في أماكن الدمر، والفرقان، والصوانى والمراحيل، والقري التى توجد بها رهود خدمة للمزارعين والرعاة، داعيا وحدة تنفيذ السدود إلى تنفيذ المزيد من المشروعات.
وقال إن توفر المياه يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني واستقرار حركة الإنسان والحيوان.
سونا.