لبعدهم عن التكنولوجيا..عميد كلية بجامعة السودان : هناك أعداء في بعض الإدارات والمؤسسات بالبلاد يعوقون الإنتاج

كشف عميد كلية التكنولوجيا بجامعة السودان د. عبدالرحيم الحاج عبدالعزيز عن وجود بعض أعداء التكنولوجيا في بعض الإدارات والمؤسسات بالبلاد وأرجع ذلك لبعدهم عن التكنولوجيا وحذر من أنهم يعوقون الإنتاج .
ودعا في تصريحات محدودة إلى معالجة المشكلات في مجال التعليم التقني بالوسائل غير التقليدية إلى جانب التواصل مع العالم ولفت لوجود فجوة بين السودان والمواكبة العالمية خاصة فى تنفيذ بعض الجوانب التقنية، وقال نحن مجبورون أن نواكب العالم للاستفادة من المجال داعياً لإعادة النظر وتوفير المعينات والموارد التي تسهم في التطور ومعالجة التقليدية في إدارة التقنية في القطاع الخاص والعام سواء موارد بشرية أو إدارات مشيراً لوجود تحديات مؤسسية في استيعاب الخريجين بما يتوافق مع قدراتهم ولفت إلى تصميم التشغيل في المؤسسات المختلفة بصورة معكوسة إضافة لما يواجهه التقنيون في الترقيات والتدرج الوظيفي مما أحدث حالة من عدم الرضا في المجال منوهاً للتكلفة المرتفعة للتعليم التقني في توفير المواد والأجهزة وتأهيل الأستاذ.
صحيفة السوداني.