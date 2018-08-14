الاجتماع الأول للجنة شئون اللاعبين السودانيين بالخارج

أعلن الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم ومقرر للجنة شئون اللاعبين السودانيين بالخارج؛ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة في مباني شئون العاملين بالخارج (المغتربين) عند الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء الموافق للرابع عشر من أغسطس الحالي، وذلك برئاسة الدكتور أبو البشر عبد الرحمن الوزير الاتحادي ورئيس اللجنة وبحضور عضويتها المتألفة من الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين – الرئيس المناوب للجنة – وعدد من الزملاء الاعلاميين.
وتستهدف اللجنة التنسيق لدعوة عدد من اللاعبين السودانيين الذين يشاركوا في الدوريات الخارجية من أجل الانضمام إلى المنتخبات الوطنية السودانية.
صحيفة السوداني.