نائب رئيس المؤتمر الوطني : نريد أن نوثق علاقتنا مع الشعب لأننا حزب جماهيري

جزم مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني د. “فيصل حسن إبراهيم”، أن حزبه استطاع بحسم ترشيح الرئيس في انتخابات (2020م)، أن يعزز الإرادة السياسية لكافة مكونات الشعب السوداني ممثلة في أحزابها وجماعاتها السياسية والدينية، في الوقت الذي عبر فيه عن حاجة الحزب لجميع عضويته ودعاهم للالتفاف، وقال: نريد أن نوثق علاقتنا مع الشعب لأننا حزب جماهيري.
ودعا د. “فيصل”، أثناء مخاطبته حفل الاستقبال الذي نظمه بمنزله بالخرطوم أمس الأول، لرؤساء الحزب بالولايات ونوابهم ورؤساء المجالس التشريعية بحضور أعضاء المكتب القيادي ورؤساء قطاعات الحزب وأمناء الأمانات، دعا أن يمضي الحزب بذات قوة الدفع التي توافق بها حول الرئيس “البشير” نحو البناء القاعدي في المرحلة القادمة بروح وحدة الصف التي لا تعزل ولا تستبعد أحداً.
صحيفة المجهر السياسي.