أمين حسن يتوعد بملاحقة مزور عنوان “القبض على د. أمين و د.عصام البشير في قضايا فساد” المنسوب لصحيفة المجهر

أبدى عدد من قراء (المجهر) سخطهم من محاولات البعض تشويه صورة الصحيفة والقيادات عبر التزوير والفبركة فيما تحمله من أخبار، وانتقدوا ما راج في عدد من القروبات من عنوان بالخط العريض في الصفحة الأولى يجرم كلاً من القياديين “أمين حسن عمر”، والدكتور “عصام البشير”، بالقبض عليهم في قضايا فساد.
وكان مجهول قد قام بالعبث في تصميم الصفحة الأولى لعدد الصحيفة يوم أمس (الاثنين) وكتابة مانشيت مفبرك بطريقة فنية تحت عنوان ( القبض على د. “أمين عمر” ود. “عصام البشير” في قضايا فساد)، حيث أخذ الأمر جدلاً واسعاً في قروبات (الواتساب)، وذهب معظم المتداخلين إلى أن ما تم مجرد فبركة فنية مكشوفة وواضحة. في غضون ذلك، توعد القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. “أمين حسن عمر”، بملاحقة مفبرك الخبر قانونياً عبر الجهات المختصة، ونقل لرئيس التحرير ثقته في أن ما تم كتابته عبر تزوير الخط لا يشبه الصحيفة، مبدياً انزعاجه من مثل هذه الأساليب.
المجهر السياسي.