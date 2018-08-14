“قمر هباني”: الضائقة الاقتصادية ابتلاء من الله

أكدت أمينة شؤون المرأة بحزب المؤتمر الوطني بالمركز العام “قمر خليفة هباني” أن الضائقة الاقتصادية التي يمر بها السودان ابتلاء من الله، وقالت لا نقول إن الظروف الاقتصادية كارثة، بل ابتلاء من الله، وإن على كل حزب الاستنفار لحل هذه الضائقة بالإنتاج والإنتاجية، وقالت في مخاطبتها الملتقى التنظيمي لقطاعي الجزيرة والخرطوم، إن ختام الشورى القومي حسم أمر ترشيح الرئيس “عمر حسن أحمد البشير” باختياره مرشحاً للحزب في انتخابات 2020، والذي اخترناه ليواصل المسيرة ويستكملها، كذلك اخترناه نحن كنساء المؤتمر الوطني والسودان، حيث نؤكد جاهزيتنا للانتخابات.
وكشفت “هباني” عن عدد من التحديات تواجه المرحلة، منها إجازة قانون الانتخابات والذي يحتاج للتوافق السياسي حتى يمر، كذلك التحدي الاقتصادي ومشكلة الرقم الوطني لنضمن جاهزيتنا للانتخابات والقضايا الاجتماعية ممثلة في الاستلاب الفكري والثقافي والمخدرات والطلاق.
المجهر السياسي.