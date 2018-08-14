وزارة المالية: الإعلان عن إصلاحات إقتصادية جديدة خلال أيام

أكدت أن الحكومة ستتجاوز الضائقة الإقتصادية العابرة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي عن إصلاحات إقتصادية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، في وقت وصفت فيه الضائقة الإقتصادية التي تمر بها البلاد بالطارئة والعابرة.
وقال طارق شلبي وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح لـ(smc) إن الحكومة وضعت إصلاحات إقتصادية جديدة لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد، مبيناً أن السودان يمتلك موارد غنية ستسهم في الإستقرار الإقتصادي إذا تم إستخدامها بالطرق السليمة.
وأوضح شلبي أن الحكومة ستتجاوز الضائقة العابرة بالعزيمة والإصرار حتى يتحقق الإستقرار الإقتصادي وإحداث معدلات نمو عالية تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وزاد قائلاً: “نحن نعمل على تجاوز الضائقة بوضع رؤية إقتصادية متكاملة وحشد الموارد لمقابلة الإلتزامات المالية”.
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
ابواحمد
2018/08/14 at 11:36 م (UTC 3) رابط التعليق
من الواحد فيهم يصرح معناتها الحكاية منتهية وبايظة وخارج سيطرتهم