إرتفاع طفيف للعملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني .. تعرف على سعر الدولار ليوم الثلاثاء

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مقابل الجنيه السوداني، بعد أن شهد الدولار إنخفاضاً مقابل العملة المحلية لنحو 10 أيام متتالية وسبق أن وصل إلى 47 جنيهاً كمستوى قياسي.
يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 40.05 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 10.68 جنيه.
يوم الإثنين 13 أغسطس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 40.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 10.65 جنيه.
يوم الأحد 12 أغسطس 2018 في السوق الموازي مع إفتتاح تعاملات الأسبوع، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 40.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 10.65 جنيه.
يوم الخميس 9 أغسطس 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 41.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 10.90 جنيه.
وبإطلاع محرر (كوش نيوز) على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2018م، 27.0221 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.1480 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.2739 جنيهاً.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)