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منوعات

2018/08/15

2018/08/15


كوش نيوز: مشاهد بالصور لغرق العاصمة السودانية الخرطوم هذا الصباح



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هطلت أمطار غزيرة أعلى من المعتاد على العاصمة السودانية الخرطوم فجر الأربعاء وإستمرت لعدة ساعات، مما تسببت في تعطل الحركة وإعاقة السير نتيجة غمر الشوارع وسوء التصريف.
وكانت “كوش نيوز” قد إنفردت بتحذير قبل عدة أيام عن توقعات بغرق الخرطوم في الأيام المقبلة.
ورصدت “كوش نيوز” مشاهد لغرق العاصمة السودانية هذا الصباح ..
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)

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